Скрипалю і його доньці запропонують переїхати до США, Канади, Австралії або Нової Зеландії, - ЗМІ

Колишньому подвійному агентові Сергію Скрипалю і його доньці, які стали жертвами отруєння у Британії, запропонують переїхати до США, Канади, Австралії або Нової Зеландії і жити під новими іменами. Про це повідомляє DW із посиланням на The Sunday Times.

Цей захід дозволить уберегти батька і доньку від нових атак, вважають в МІ-6, де, за інформацією The Sunday Times, вже провели переговори з ЦРУ про майбутнє Скрипалів.

Юлія та Сергій Скрипалі, госпіталізовані у Солсбері, прийшли до тями і скоро зможуть надати допомогу в розслідуванні отруєння. Той факт, що Юлія Скрипаль відхилила пропозицію російського посольства про консульську підтримку, переконав британців, що вона готова до життя на Заході, пише видання.

Напередодні Лондон пояснив причину відмови у візі племінниці Скрипаля, яка хотіла провідати родичів. Виходячи з повідомлення про відмову, консула збентежила мета візиту Вікторії Скрипаль - відвідання родичів. Як зазначається в листі з консульського відділу, немає впевненості в тому, що Юлія Скрипаль хоче візиту своєї двоюрідної сестри.