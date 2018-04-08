На світі той намудріший, хто найдужче любить життя.
Василь Симоненко, український поет і журналіст, шістдесятник

Скрипалю і його доньці запропонують переїхати до США, Канади, Австралії або Нової Зеландії, - ЗМІ

8 квітня, 2018 - 10:21
Фото The Times

Колишньому подвійному агентові Сергію Скрипалю і його доньці, які стали жертвами отруєння у Британії, запропонують переїхати до США, Канади, Австралії або Нової Зеландії і жити під новими іменами. Про це повідомляє DW із посиланням на The Sunday Times.

Цей захід дозволить уберегти батька і доньку від нових атак, вважають в МІ-6, де, за інформацією The Sunday Times, вже провели переговори з ЦРУ про майбутнє Скрипалів.

Юлія та Сергій Скрипалі, госпіталізовані у Солсбері, прийшли до тями і скоро зможуть надати допомогу в розслідуванні отруєння. Той факт, що Юлія Скрипаль відхилила пропозицію російського посольства про консульську підтримку, переконав британців, що вона готова до життя на Заході, пише видання.

Напередодні Лондон пояснив причину відмови у візі племінниці Скрипаля, яка хотіла провідати родичів. Виходячи з повідомлення про відмову, консула збентежила мета візиту Вікторії Скрипаль - відвідання родичів. Як зазначається в листі з консульського відділу, немає впевненості в тому, що Юлія Скрипаль хоче візиту своєї двоюрідної сестри.

Більше новин

В Угорщині стартували парламентські вибори
Жертвами газової атаки в сирійському місті Дума стали 70 людей: США звинуватили РФ
У Канаді кількість загиблих внаслідок аварії автобуса з хокеїстами зросла до 15 людей
Колишній президент Бразилії здався владі
Тегеран заявив про масштабну кібератаку в кількох країнах
Більше 40 країн виділили загалом близько €11 млрд на допомогу Лівану

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 