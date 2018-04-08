На світі той намудріший, хто найдужче любить життя.
Василь Симоненко, український поет і журналіст, шістдесятник

Тегеран заявив про широкомасштабну кібератаку в кількох країнах

8 квітня, 2018 - 09:00
Фото Reuters

Хакери атакували комп'ютерні мережі в ряді країн, включаючи центри обробки даних в Ірані, де вони залишили зображення американського прапора на екранах, а також попередження: "Не плутати з нашими виборами". Про це заявили в міністерстві зв'язку та інформаційних технологій Ірану, передає Reuters.

"Вірус, мабуть, зачепив 200 тисяч маршрутизаторів по всьому світу в результаті широкомасштабної атаки, у тому числі 3 500 комутаторів в Ірані", - йдеться в повідомленні.

Атака стала можливою завдяки уразливості в маршрутизаторах компанії Cisco, яка раніше видала попередження. Компанія наразі не відповіла на прохання прокоментувати кібератаку.

Під час атаки по всьому Ірану користувачі скаржились на перебої з доступом до Інтернету.

Як повідомлялося, раніше в Ірані наприкінці березня знову вирішили блокувати месенджер Telegram з міркувань національної безпеки.

Джерело: День

Більше новин

У Канаді кількість загиблих внаслідок аварії автобуса з хокеїстами зросла до 15 людей
Колишній президент Бразилії здався владі
Більше 40 країн виділили загалом близько €11 млрд на допомогу Лівану
Туреччина створила 9-й спостережний пункт на півночі Сирії
У США створили інтерфейс, що розпізнає не вимовлені слова
У Каталонії на посаду голови уряду висунули заарештованого лідера

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 