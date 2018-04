Трамп засудив Сирію, РФ та Іран за хімічну атаку

Президент США Дональд Трамп висунув сирійському президенту Башару Асаду та його союзникам Росії та Ірану звинувачення у хімічній атаці, заявивши, що за це буде "заплачена велика ціна".

Про це він написав у Twitter.

«Багато мертвих, у тому числі жінок і дітей, в безглуздій хімічній атаці в Сирії. Зона злочину знаходиться в замкнутому стані та оточена сирійською армією, що робить її повністю недоступною для зовнішнього світу. Президент Путін, Росія та Іран несуть відповідальність за підтримку «тварини Асада». Буде заплачена велика ціна. Негайно відкрийте місце для медичної допомоги та перевірки!», - написав Трамп.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.