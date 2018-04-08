На світі той намудріший, хто найдужче любить життя.
Василь Симоненко, український поет і журналіст, шістдесятник

Трамп засудив Сирію, РФ та Іран за хімічну атаку

8 квітня, 2018 - 17:22
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп висунув сирійському президенту Башару Асаду та його союзникам  Росії та Ірану звинувачення у хімічній атаці, заявивши, що за це буде "заплачена велика ціна".

Про це він написав у Twitter.

«Багато мертвих, у тому числі жінок і дітей, в безглуздій хімічній атаці в Сирії. Зона злочину знаходиться в замкнутому стані та оточена сирійською армією, що робить її повністю недоступною для зовнішнього світу. Президент Путін, Росія та Іран несуть відповідальність за підтримку «тварини Асада». Буде заплачена велика ціна. Негайно відкрийте місце для медичної допомоги та перевірки!», - написав Трамп.

Нагадаємо, що в результаті застосування токсичного газу в сирійському місті Дума загинуло 70 осіб.

Джерело: День

Більше новин

У Білорусі пішов з життя батько героя Небесної сотні Жизневського
Гуттеріш стурбований повідомленнями про хіматаку в Сирії
Український школяр презентує у США свій винахід (відео)
Патріарх Філарет привітав вірян із Великоднем
Явка на угорських виборах може стати рекордною
Більше 40 країн виділили загалом близько €11 млрд на допомогу Лівану

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 