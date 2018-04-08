Транспортний страйк у Франції: Глава уряду пообіцяв проявити твердість

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп гарантує, що уряд залишається "твердим" у діалозі із профсоюзами транспортників. Як повідомляє Figaro, Філіпп гарантує, що уряд готовий "стояти до кінця" попри відновлення транспортниками загальнонаціонального страйку, передає "ЄП".

"Я чую рішучість деяких профспілок, але вони теж мають почути мою рішучисть",- заявив він.

Голова уряду посилається на громадські опитування, згідно із якими 56% французів підтримують уряд у протистоянні із профсоюзами. Ще 57% французів вважають, що транспортний страйк "не виправдав себе". "Ми знаємо, що це чутлива сфера, і французи розуміють це. Саме тому вони дають нам наказ триматися",- додав він.

Прем'єр-міністр каже, що залишається безкомпромісним за трьома пунктами: відкриттям залізничної сфери для конкуренції, реорганізацією компанії та потребою зменшення соціальних гарантій тла транспортників.

"Ми не повернемося до старої моделі, але це не означає, що я не відкритий для обговорення деталей", - додав він.

Нагадаємо, із 3 квітня французькі залізничники розпочали перший день масового страйку, який триватиме впродовж трьох місяців. Чотири профспілки закликали страйкувати протягом двох днів щотижня до кінця червня. Вони протестують проти плану уряду реформувати національну залізничну компанію SNCF. До страйку долучився кожен другий співробітник державної залізничної компанії SNCF та три чверті машиністів потягів.