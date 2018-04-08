У Бразилії через арешт екс-президента сталися заворушення, є постраждалі

У Бразилії щонайменше дев'ять осіб отримали поранення в результаті заворушень у будівлі Федеральної поліції в місті Курітіба, куди для відбування покарання доставили колишнього президента країни Луїса Інасіу Лулу да Сілву. Про це з посиланням на поліцію повідомляє Globo, передає "РБК-Україна".

За даними телеканалу, в числі постраждалих опинилася дитина, також був поранений військовий.

Протестувальники виступали проти арешту колишнього глави держави.

Нагадаємо, про те, що Луїс Інасіу Лула да Сілва здався владі стало відомо в ніч проти 8 квітня. Бразильський суд 6 квітня визнав його винним у справі про корупцію і видав ордер на арешт.

Політик повинен був здатися місцевій владі 6 квітня, проте добровільно і вчасно він цього не зробив. Під вартою колишній президент опинився після того, як увечері 7 квітня він вийшов із будівлі профспілки металургів у місті Сан-Бернарду-ду-Кампу, де переховувався серед своїх прихильників протягом останніх двох днів. Лула да Сілва перейшов вулицю і сам сів у машину федеральної поліції, яка чекала на нього неподалік.

Суд визнав його винним в отриманні хабарів від будівельної компанії OAS. За версією слідства, всього від її представників Лула да Сілва отримав близько 1,1 млн доларів. Саме стільки, за оцінкою слідчих, коштував особняк, власником якого колишній глава Бразилії став після того, як допоміг OAS укласти контракти з державною нафтовою компанією Petrobras.