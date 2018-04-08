У Канаді кількість загиблих внаслідок аварії автобуса з хокеїстами зросла до 15 людей

У Канаді кількість жертв зіткнення автобуса з молодіжною хокейною командою Humboldt Broncos із вантажівкою зросла до 15 осіб. Про це розповіли в канадській поліції, передає Reuters.

В канадських правоохоронних органах повідомили, що водій автобуса не постраждав при ДТП. Він був затриманий, але потім відпущений. У поліції поки не назвали причину ДТП, але відзначили, що ведеться розслідування.

"Експерти проводять дослідження дороги, аналізують технічний стан автобуса і вантажівки, які брали участь в інциденті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автобус із молодіжною хокейною командою, яка прямувала на змагання, зіткнувся з вантажівкою в провінції Саскачеван 7 квітня 2018 року, а жертвами аварії стали 14 осіб.