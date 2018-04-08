У США сталася пожежа на Trump Tower: 1 людина загинула, 4 постраждали

Одна людина загинула під час унаслідок пожежі на "Вежі Трампа"(Trump Tower, , що належить президенту США Дональду Трампу) одна людина загинула, а ще четверо постраждали, повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на американські ЗМІ.

Займання сталося в одній з квартир вежі на 50-му поверсі будівлі. Причини пожежі не називаються.

Загиблий - 67-річний торговець творами мистецтва Тодд Брасснер, який проживав в Trump Tower. Чоловіка доставили в лікарню, але лікарі не змогли врятувати його життя. Четверо постраждалих - пожежники. Їх життю нічого не загрожує.

"Гасіння пожежі було непростим завданням. Квартира, в якій сталося займання, розміщена на 50-му поверсі. В іншій частині хмарочоса було істотне задимлення", - заявив представник пожежної служби Нью-Йорка.

Самого президента і членів його сім'ї на момент пожежі в будівлі не було.

Трамп в Twitter повідомив, що пожежу ліквідовано завдяки вмілій роботі пожежників.