Українська тенісистка Калініна виборола третій титул ITF в сезоні

Українська тенісистка Ангеліна Калініна стала переможницею турніру ITF з призовим фондом 25 тис. дол., що проходив у Джексоні (США), передає УНН.

У фіналі турніру 21-річна українка, посіяна під першим номером, завдала поразки представниці Італії Гаї Санезі - 6:0, 6:1.

По ходу матчу, який тривав 1 годину 6 хвилин, Калініна один раз помилилася при подачі і реалізувала шість з одинадцяти брейк-поінтів. На шляху до титулу в Джексоні уродженка Нової Каховки не програла жодного сету своїм суперницям.

Цей титул став для Калініної дев'ятим на турнірах ITF і вже третім в поточному сезоні. У січні наша тенісистка здобула перемогу на двох турнірах з аналогічним призовим фондом в американських містах Дайтона-Біч і Уеслі-Чепел.

Додамо також, цей турніру став для нашої землячки першим за останніх два місяці.

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