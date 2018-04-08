Український школяр презентує у США свій винахід (відео)

11-класник Валентин Фречка із Сокирниці Хустського району Закарпатської області вже кілька років поспіль стає переможцем національніх олімпіад з екології та біології та є учасником Малої академії наук.

З власним проектом виготовлення паперу з опалого листя цього року він збирається взяти участь у конкурсі Genius Olympiad 2018 у США, передає Рубрика.

Ідея виготовити папір із опалого листя виникла у Валентина під час підготовки до одного з конкурсів, де необхідно було представити інноваційне дослідження. Зараз юний дослідник готується до Міжнародної олімпіади з екології в Кенії, а в червні вирушить на конкурс до США. У випадку успішного захисту власної технології український школяр може отримати стипендію для навчання в США.

Зі своїм науковим керівником Ольгою Сабадош школяр рік збирав опале листя з різних дерев – берези, верби дуба і граба. Після цього листя відсортовували в бокси, де відбувалися певні хімічні процеси. В результаті дослідники отримали целюлозу, а кінцевим варіантом став висушений аркуш паперу.

«Це такий папір, що підходить для екопакетів, можливо, для друку на принтері. Ми зробили висновок, що цей папір набагато економічніший, доцільніший для виробництва, ніж папір з целюлози, тобто безпосередньо з деревини», – говорить Ольга Сабадош.

Основною метою свого проекту Валентин вважає поліпшення паперово-целюлозної промисловості, а також можливість утилізації опалого листя.

«Я їжджу з проектами з виготовлення паперу з опалого листя, основною метою є поліпшення паперово-целюлозної промисловості. Плюс можливість утилізації опалого листя, як сировини, має досить потужний потенціал у використанні», – розповідає школяр Валентин Фречка.