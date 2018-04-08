На світі той намудріший, хто найдужче любить життя.
Василь Симоненко, український поет і журналіст, шістдесятник

В італійського листоноші знайшли 400 кілограмів недоставленої пошти

8 квітня, 2018 - 20:12
Фото: The Guardian

В Італії колишньому співробітнику пошти висунули звинувачення після того, як поліція виявила, що в його будинку в північному місті Турин зберігалось 400 кг недоставленої пошти.

Про це пише Громадське з посиланням The Guardian.

33-річний чоловік, ім'я якого не розкривається, повідомив офіцерам поліції, що він не хотів доставляти пошту протягом 3 років, оскільки «його зарплата була занадто низькою». Він звільнився з роботи у 2017 році.

Про недоставлені листи поліція дізналась після того, як зупинила авто чоловіка з метою звичайної перевірки.

У чоловіка виявили складний ніж довжиною 20 см, а на задньому сидінні його автівки знайшли близько 70 листів.

«Відчуваючи, що щось негаразд, поліція відправилася у його будинок, де виявила ще 40 ящиків недоставленої пошти. Там були банківські виписки, рахунки та інша приватна кореспонденція», — пише The Guardian.

«Мені не платили достатньо і тому я пішов», — пояснив колишній листоноша.

Зараз його звинувачують у крадіжці, незаконному привласненні кореспонденції, а також перевезенні зброї. Чоловікові загрожує рік в'язниці.

Видання зазначає, що поштова служба Італії відома своєю «ненадійністю», і це вже не перший подібний випадок. У січні цього року поліція затримала 56-річного чоловіка після того, як у нього виявили 500 кг недоставленої кореспонденції.

 
              
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Джонсон: РФ не повинна заважати розслідуванню нових хімічних атак в Сирії  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Явка на угорських виборах може стати рекордною  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Німеччині вантажівка наїхала на натовп, є загиблі  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Волкер закликав бойовиків припинити залякування спостерігачів ОБСЄ  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Румунія підтримала відкриття пункту пропуску Орлівка – Ісакча  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Литва направила нових військових інструкторів до України  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      









Новини партнерів
 

Loading...










    

  



      


  


  
  

    

  

    

  

                
    

      


 
    

  



  



  

    

  

                
    

          

  





  

                
    

      


 


 


 




 