В італійського листоноші знайшли 400 кілограмів недоставленої пошти

В Італії колишньому співробітнику пошти висунули звинувачення після того, як поліція виявила, що в його будинку в північному місті Турин зберігалось 400 кг недоставленої пошти.

Про це пише Громадське з посиланням The Guardian.

33-річний чоловік, ім'я якого не розкривається, повідомив офіцерам поліції, що він не хотів доставляти пошту протягом 3 років, оскільки «його зарплата була занадто низькою». Він звільнився з роботи у 2017 році.

Про недоставлені листи поліція дізналась після того, як зупинила авто чоловіка з метою звичайної перевірки.

У чоловіка виявили складний ніж довжиною 20 см, а на задньому сидінні його автівки знайшли близько 70 листів.

«Відчуваючи, що щось негаразд, поліція відправилася у його будинок, де виявила ще 40 ящиків недоставленої пошти. Там були банківські виписки, рахунки та інша приватна кореспонденція», — пише The Guardian.

«Мені не платили достатньо і тому я пішов», — пояснив колишній листоноша.

Зараз його звинувачують у крадіжці, незаконному привласненні кореспонденції, а також перевезенні зброї. Чоловікові загрожує рік в'язниці.

Видання зазначає, що поштова служба Італії відома своєю «ненадійністю», і це вже не перший подібний випадок. У січні цього року поліція затримала 56-річного чоловіка після того, як у нього виявили 500 кг недоставленої кореспонденції.