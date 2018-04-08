В окупованому Криму маршрутка зіткнулась з потягом: 5 жертв

У тимчасово окупованому Російською Федерацією українському Криму під Армянськом на залізничному переїзді маршрутка зіткнулася з поїздом, в результаті чого загинули п'ять осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, при зіткненні загинули п'ятеро людей і четверо постраждали. ДТП сталася поблизу міста Армянськ на залізничному переїзді - маршрутка зіткнулася з приміським поїздом Керч-Армянськ.

У мікроавтобусі перебувало 13 осіб.

Нагадаємо, в Канаді хокейна команда потрапила в ДТП, загинуло 15 людей.