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В Угорщині стартували парламентські вибори

8 квітня, 2018 - 12:25
Фото www.mukachevo.net

Сьогодні, 8 квітня,  в Угорщині проходять парламентські вибори. Як повідомляє портал Világgazdaság, голосування розпочалося у 6 годині ранку за місцевим часом та триватиме до 7 вечора, передає "ЄП".

При цьому у день виборів політична агітація залишається дозволенною. Виключенням є територія діаметром 150 метрів від виборчої дільниці.

Одним із перших на виборчу дільницю прибув премєр-міністр Віктор Орбан. Він заявив, що обирає не лише майбутній склад парламенту та уряду, але й майбутнє країни.

Нагадаємо, згідно останім соціорлогічним опитуваням, правляча партія "Фідес" може не лише отримати зберегти парламентську більшість, а й навіть 2/3 депутатських місць. Для цього останніми тижнями уряд та правляча партія провела компанію по залякуванню громадян, доводячи, що у випадку зміни влади Угорщину наповнять нелегальні мігранти.

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