В зоні АТО визначили кращі артилерійські розрахунки

В зоні проведення Антитерористичної операції визначили кращі артилерійські розрахунки. Так, перемогу серед розрахунків 152-мм самохідної гаубиці 2С3 «Акація» здобули представники окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону, поінформували в прес-центрі АТО на сторінці у Facebook.

Другими були артилеристи одної з механізованих бригад ОК "Захід". А почесне третє місце в артилеристів із окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Високий градус суперництва між артилеристами військових частин, що виконують бойові завдання на сході України, тривав упродовж п’яти днів. До самого оголошення результатів конкурсу суддівська комісія, до якої увійшли кращі офіцери артилеристи АТО, витримувала інтригу та тримала у напрузі всіх його учасників. Дванадцять бойових артилерійських розрахунків, зокрема реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град", 122-мм самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика", 152-мм самохідної гаубиці 2С3 "Акація" та 122-мм гаубиці Д-30 виборювали право називатись кращими у спеціальній та спортивній номінаціях конкурсу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що артилерійська смуга перешкод, що складалася із дев’яти етапів – стала справжнім випробуванням на фізичну і психологічну витривалість для кожного. Хлопцям доводилось діяти злагоджено і чітко, аби не просто дійти до фінішу – а й досягти якомога кращих результатів.

"1 місце серед розрахунків 2С1 вибороли артилеристи із Кривого Рогу. Срібло дісталось артилеристам з морської піхоти. Третіми у рейтингу був розрахунок 122-мм самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика" із ДШВ.

Перемогу серед розрахунків 152-мм самохідної гаубиці 2С3 «Акація» здобули представники окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. Другими були артилеристи одної з механізованих бригад ОК "Захід". А почесне третє місце в артилеристів із окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Серед учасників на БМ-21 "Град" кращими стали реактивники з морської піхоти. Другими – хлопці з Кривого Рогу. А почесне третє місце здобули реактивники окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Всі призові місця артилерійських розрахунків 122-мм гаубиці Д-30 – за десантниками із трьох різних бригад", - повідомили в штабі.