Великдень: На Херсонщині передали Благодатний вогонь вірянам в окупованому Криму

На Херсонщині у Великдень на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак" було передано для вірян Української православної церкви Київського патріархату, які проживають на півострові, Благодатний вогонь.

Про це повідомляє Укрінформ.

Благодатний вогонь передав очільнику Херсонської і Таврійської єпархії УПЦ КП, Архієпископу Сімферопольському і Кримському Клименту голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.

"Третій раз ми передаємо Благодатний вогонь у Крим, третій рік поспіль передаємо цю священну Божу іскру на окуповану територію. Для нас це великий духовний символ того, що ми разом з кримчанами, символ того, що українці ніколи не змиряться з тим, що частину нашої держави було нахабно анексовано. Херсонщина знаходиться на межі з територією, на якій живуть наші земляки, і ми впевнені, що наша підтримка їм потрібна", - сказав Гордєєв під час передачі Благодатного вогню.

Голова ОДА також заявив, що очікує на те, що цього року передача Благодатного вогню вірянам у Криму не буде такою проблемною як торік. "Минулого року було складно це зробити, тому що була дуже напружена ситуація. Я сподіваюсь, що цього року все це буде легше, що ті ж самі ФСБшники там (за адмінмежею в анексованому Криму - ред.) теж розуміють, що це - Благодатний вогонь", - сказав Гордєєв.

У свою чергу Архиєпископ Сімферопольський і Кримський Климент зазначив, що для православних вірян в Криму передача Благодатного вогню є знаменною подією.

"Завдяки ініціативі губернатора Херсонської області ми маємо таку чудову можливість щороку на Пасху передавати Благодатний вогонь в Крим. Це дуже зворушлива подія, дуже красива подія, велична подія. Бо та Благодать Святого Духа, яка сходить у ці Пасхальні дні, вона об'єднує всіх нас. Ми об'єднані Воскресінням Христовим, Господом нашим Ісусом Христом", сказав Климент.

Як наголосив Климент, Благодатний вогонь чекають у Криму.

Нагадаємо, що Франциск привітав східних християн з Великоднем.