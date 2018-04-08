"Великодня тиша": Бойовики до обіду здійснили 4 обстріли позицій сил АТО

Бойовики у Великдень до обіду здійснили чотири обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Вже протягом цієї доби, 8 квітня, станом на 12 годину, бойовики російсько-окупаційних військ здійснили чотири обстріли наших оборонних позицій. Два з них відбулося на луганському напрямку, ще два - на донецькому", - сказав Гуцуляк.

Нагадаємо, протягом 7 квітня бойовики здійснили 42 прицільних обстріли позицій сил АТО. Один військовий отримав поранення середньої важкості.