"Великодня тиша": Бойовики до обіду здійснили 4 обстріли позицій сил АТО

8 квітня, 2018 - 13:27
Бойовики у Великдень до обіду здійснили чотири обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Вже протягом цієї доби, 8 квітня, станом на 12 годину, бойовики російсько-окупаційних військ здійснили чотири обстріли наших оборонних позицій. Два з них відбулося на луганському напрямку, ще два - на донецькому", - сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, протягом 7 квітня бойовики здійснили 42 прицільних обстріли позицій сил АТО. Один військовий отримав поранення середньої важкості.
Джерело: УНН