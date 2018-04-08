Явка на угорських виборах може стати рекордною

Станом на 13 годину за місцевим часом 42,3% угорців (близько 3,33 млн осіб) вже проголосували на парламентських виборах.

Про це повідомляє портал ЄП з посиланням на Világgazdaság.

Зокрема, у столиці вже проголосувало 45,5% виборців.

Видання порівнює явку станом на 13 годину нинішніх та попередніх виборів. Зокрема, досі явка вище 40% у цей час було зафіксовано ще у 2002 році (40,2%). Тоді як на минулих парламентських виборах 2014 року явка станом на 13 годину склала 34,3%.

Нагадаємо, що в Угорщині стартували парламентські вибори.