ЄС нагадав про роль РФ у зв'язку з хіматакою в Сирії

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння у зв’язку із черговим застосуванням силами Асада хімічної зброї в Сирії, згадавши при цьому роль Росії, яка блокує рішення РБ ООН щодо припинення цих атак проти цивільних.

Про це йдеться в заяві речника зовнішньополітичної служби Європейського Союзу, передає Укрінформ.

“Повідомлення з міста Дума, яке страждає від облоги та бомбардувань з боку сил режиму (Асада – ред.) та його союзників, свідчать про те, що вчора ввечері загинуло багато цивільних, у тому числі в притулках, де вони переховувалися від нападів. Докази свідчать про ще одну хіматаку з боку режиму”, – наголошується в повідомленні.

При цьому звертається увага, що майже рік тому сили Асада провели масштабну хімічну атаку в місті Хан Шейхун.

“Це причина для серйозного занепокоєння, що хімічна зброя продовжує використовуватися, особливо проти цивільних. ЄС рішуче засуджує застосування хімзброї та закликає міжнароджне співтовариство до негайного реагування”, – підкреслили в ЄС.

У цьому зв’язку також згадується позиція Росії в РБ ООН, яка в листопаді минулого року ветувала продовження мандату Об’єднаного слідчого механізму, що розслідував хіматаки в Сирії. “ЄС закликає Раду Безпеки ООН негайно відновити цей механізм для виявлення винних у хімічних атак”, – підкреслюється в заяві.

Крім того, Євросоюз звернувся із закликом до Росії та Ірану “використати свій вплив” на режим, щоб запобігти подальшим нападам та забезпечити припинення бойових дій у Сирії та зменшення масштабів насильства відповідно до Резолюції РБ ООН. “Захист цивільних повинен залишатися безумовним пріоритетом”, – наголошується в документі.

При цьому підкреслюється, що “Європейський Союз продовжить мобілізувати зусилля в боротьбі проти застосування хімічної зброї” для того, щоб притягти до відповідальності винних за це.

Нагадаємо, що Гуттеріш стурбований повідомленнями про хіматаку в Сирії.