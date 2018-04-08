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За день бойовики 12 разів обстріляли позиції сил АТО

8 квітня, 2018 - 19:11
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Бойовики у Великдень, 8 квітня, здійснили 12 обстрілів по українських позиціях, поранень зазнали четверо бійців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

“У першу половину доби Великодня режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 12 обстрілів українських позицій”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українських укріпленнях поблизу Водяного та двічі - Лебединського. Також з гранатометів обстріляні українські опорні пункти неподалік Широкиного, з великокаліберних кулеметів – в районі Водяного, а зі стрілецької зброї – поблизу Авдіївки. 

На Луганському напрямку із гранатометів різних систем бойовики обстріляли українських військових в районі Кримського та Валуйського, а неподалік Світлодарська вели снайперський вогонь.

“Унаслідок бойових дій четверо українських захисників отримали поранення. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу”, - поінформували в штабі.

Джерело: День

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