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За минулу добу в зоні АТО бойовики здійснили 42 обстріли, один військовий поранений

8 квітня, 2018 - 08:37
Фото Reuters

На Донбасі минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати "великоднє перемир’я" здійснивши 42 обстріли позицій українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні за добу від 7 квітня.

Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор обстріляв наші укріплення поблизу Кам’янки, Талаківки та Водяного. Гранатомети та стрілецьку зброю бойовики застосували по захисниках Авдіївки та Шахти "Бутівка", великокаліберні кулемети – по оборонцях Пищевика, протитанковий ракетний комплекс – в районі Талаківки, а неподалік Широкиного, Славного та Павлополя – вели снайперський вогонь. Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили наші укріплення в районі Славного, Павлополя, Красногорівки, Широкиного, Гнутового та Пищевика, повідомляють у штабі.

На Луганському напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів агресор вів вогонь по українських опорних пунктах під Луганським. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Малинового.

Унаслідок ворожого вогню один український воїн зазнав поранення. Нашого захисника доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

Джерело: День

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