За останні 10 днів поліції Донеччини здалися 7 бойовиків

За останні десять днів поліції Донеччини здалися 7 бойовиків. Причиною такого кроку стало розуміння ними невідворотності покарання, адже з початку року поліцейські притягнули до відповідальності 74 бойовиків, а всього за три роки - понад 1200, повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області

"За останні десять днів в поліцію Донеччини здалися 7 бойовиків. З початку року до поліції Донеччини здалися 9 бойовиків, більшість яких - на минулому тижні. В основному це жителі підконтрольної Україні території, двоє - виїхали з окупованих міст, щоб розпочати нове життя у рамках закону. Вік колишніх учасників НЗФ - 22-46 років. Серед них - одна жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч поліція оголосила про підозру 74 бойовикам. Далі на них чекає суд та, як правило, до 8 років позбавлення волі. Однак для громадян, які піддалися впливу проросійської пропаганди та вступили в НЗФ, але не скоювали тяжких злочинів, закон передбачає звільнення від кримінальної відповідальності.

"Набридло ховатися", "хочу додому", "хочу почати життя спочатку" - мотив у всіх майже однаковий. Екс-найманці визнають свою помилку та надають цінні свідчення про службу в "ДНР".