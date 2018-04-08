Жертвами газової атаки в сирійському місті Дума стали 70 людей: США звинуватили РФ

У результаті застосування токсичного газу в сирійському місті Дума загинуло 70 осіб. Про це із посиланням на дані медиків і рятувальників повідомляє BBC.

За даними волонтерів, кількість жертв може збільшитися.

У США заявили, що докладуть усіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності тих, хто застосовує хімічну зброю в Сирії і в інших місцях, звинувативши в цьому режим Башара Асада та Росію, яка підтримує його. Про це заявила керівник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт, передає "РБК-Україна" із посиланням на AFP.

"Ці повідомлення в разі, якщо вони підтвердяться, є шокуючими і вимагатимуть негайного реагування з боку міжнародного співтовариства", - йдеться в заяві.

Вашингтон, наголосила Науерт, закликає Москву "негайно припинити явну підтримку" приписуваних Дамаску правопорушень і "працювати з міжнародним співтовариством для запобігання подальших варварських нападів із застосуванням хімічної зброї".

"Режим Асада і його прихильники повинні бути притягнуті до відповідальності, і будь-які подальші напади негайно припинені. Росія, з її непохитною підтримкою режиму, в кінцевому підсумку несе відповідальність за ці жорстокі напади", - заявили в Держдепі.

Науерт також повторила попередні твердження США про те, що Москва "порушила свої зобов'язання перед Організацією Об'єднаних Націй в якості гаранта мирних угод" і поставила під сумнів прихильність Кремля до припинення кризи в Сирії.

"Захист Росією режиму Асада і відмова припинити використання хімічної зброї в Сирії ставлять під сумнів її прихильність до вирішення загальної кризи", - сказала вона, закликаючи Москву приєднатися до міжнародних зусиль щодо запобігання подальшим атакам.