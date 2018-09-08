Данські урядовці представили план протидії іноземному втручанню у вибори

Уряд Данії оголосив, що розробив план дій щодо запобігання іноземному впливу на наступних парламентських виборах. План представили міністр оборони Клаус Хьорт Фредеріксен, міністр юстиції Сьорен Пап Поульсен та міністр закордонних справ Андерс Самуельсен, повідомляє "ЄП" із посиланням на The Local.

На думку уряду, існує серйозний ризик того, що іноземна держава може намагатися вплинути на результати виборів, які повинні відбутися не пізніше червня 2019 року. В уряді заявили, що Данія вживає заходів для боротьби з можливим втручанням.

За словами міністрів, розроблений план дій включає ряд ініціатив, спрямованих на забезпечення демократичного процесу.

Серед ініціатив - пропозиція щодо включення іноземного впливу на вибори в Кримінальний кодекс Данії. Крім того, уряд заявив, що скликає всі дев'ять політичних партій, представлених у парламенті, представників датських ЗМІ, а також представників соціальних мереж для офіційного обговорення ризиків іноземного впливу.

Міністри заявили, що уряд не стурбований тим, що іноземні хакери можуть намагатися зламати систему голосування в Данії. Данію більше непокоять спроби поширення брехні і впливу на громадську думку перед виборами.

"Це може бути брехня або дезінформація з метою заподіяти шкоду демократичному процесу", - сказав Фредеріксен.

План дій уряду передбачає створення робочої групи, яка буде працювати в рамках міністерств закордонних справ, оборони та юстиції, і зосереджуватиметься виключно на загрозі іноземного впливу.

Фредеріксен заявив, що ці зусилля є відповіддю на значне втручання Росії у вибори в США та Франції.

Як повідомлялося, раніше радник з питань національної безпеки президента США Дональда Трама Джон Болтон під час розмови з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим у Женеві заявив, що Штати не терпітимуть російського втручання в цьогорічні вибори до Конгресу.