Франція звинуватила РФ у спробі перехопити зашифровані дані з військового супутника

Російська Федерація намагалася перехопити зашифровані дані з франко-італійського супутника, який використовується арміями двох країн для безпечного зв'язку.

Про це заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі, назвавши такі дії РФ "актом шпигунства", повідомляє Reuters.

За словами Парлі, інцидент стався торік. Тоді російський супутник радіоелектронної зв'язку "Промінь-Олімп" занадто близько підійшов до супутника Athena-Fidus.

"Поки наш супутник Athena-Fidus продовжував спокійне обертання навколо Землі, до нього наблизився інший супутник. Близько. Занадто близько. Настільки, що була очевидна спроба перехопити нашу комунікацію", - зазначила міністр, яку цитує BFMTV.

Парлі додала, що "спроба підслухати сусідів це не тільки недружній крок, це називається шпигунством".

"Цей супутник із великими вухами називається "Промінь-Олімп", відомий російський супутник. Ми бачили, що сталося і прийняли необхідні заходи", - додала Парлі.

При цьому вона не виключила, що подібні дії можуть повторитися і в майбутньому.

"Ми в небезпеці. Наші повідомлення, наші військові навчання, наша повсякденне життя знаходяться в небезпеці, якщо ми не будемо реагувати", - підкреслила Парлі, уточнивши, що до кінця року Париж завершить стратегічний план космічної оборони.