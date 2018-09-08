III Всесвітні ігри кочівників: У медальному заліку Україна на 8 місці

За підсумками змагань на III Всесвітніх іграх кочівників у медальному заліку Україна на 8 місці серед 77 країн. У скарбничці українців 3 золотих, 3 срібних і 3 бронзових медалей, повідомляє "Укрінформ".

Усього в змаганнях на Всесвітніх іграх кочівників цього року взяло участь 23 українських спортсмени. Вони змагалися в таких видах спорту як армрестлінг, мас-рестлинг, самбо, японське сумо і традиційна стрільба з лука. У результаті українці завоювали 9 медалей на цих іграх, з яких 6 в армрестлінгу, 2 - в мас-рестлінгу і 1 - в стрільбі з традиційного лука. Українські спортсмени переконані, що змогли б зайняти і вище місце в турнірній таблиці, якби була підтримка їх участі у ВІК-2018 з боку держави, тим більше, що на Ігри планували від України приїхати понад 40 спортсменів цього року, але фінансові труднощі не дозволили взяти участі в цих змаганнях.

Лідером Всесвітніх ігор кочівників цього року з командного заліку став Киргизстан, в його скарбничці 100 медалей: 40 золотих, 30 срібних і 30 бронзових. Водночас збірна Киргизстана цього року утретє отримала абсолютну перемогу з кок-бору - найпопулярнішій і видовищній стародавній кінно-спортивній грі серед народів Середньої Азії.

Другий рядок у медальному заліку посідає збірна Казахстану з 69 медалями - 16 золотих, 24 срібних і 25 бронзових. Замикає трійку - Росія, у якої 52 медалі, - 16 золотих, 11 срібних і 25 бронзових.

На останніх місцях в медальному заліку знаходяться Вірменія, Індія, Нідерланди, Сінгапур, Естонія і Японія, в скарбничці яких по одній бронзовій медалі.

Всього в програму III Всесвітніх ігор кочівників було включено 37 видів спорту. Серед них - 16 киргизьких національних видів спорту і 21 спортивна дисципліна, традиційна для інших кочових народів. Основні види змагань – це 8 різних видів кінних скачок на різні дистанції, 13 варіантів боротьби, до числа яких цього року увійшло японське сумо, а також 5 дисциплін зі стрільби з традиційного лука, у тому числі і верхи на конях. У змаганнях взяли участь більше ніж дві тисячі спортсменів з різних країн.

Усього на Іграх було розіграно 594 медалі (174 золотих, 173 срібних і 247 бронзових медалей). Спільний призовий фонд III Всесвітніх ігор кочівників становив 28 млн сомів (близько 400 тисяч доларів).

Як зазначив на прес-конференції, підбиваючи підсумки ВІК-2018, перший віце-прем'єр-міністр Киргизськой Республіки Кубатбек Боронов, у світовій спільноті треті Всесвітні ігри кочівників названі одним з унікальних і популярних заходів, у яких взяли участь спортивні і культурні делегації різних країн світу. Організатори ігор постаралися відтворити атмосферу, в якій кілька століть назад жили кочівники, і всі гості і журналісти змогли повністю поринути в побут і життя кочових народів, а також милуватися первозданною природою.

Боронов також повідомив, що IV Всесвітні ігри кочівників у 2020 році буде проведено в Туреччині.

Нагадаємо, з 2 по 8 вересня в Киргизстані проходять III Всесвітні ігри кочівників. Офіційним талісманом Ігор був обраний сніжний барс, а гаслом ВІК-2018 стало «Єдині силою! Єдині духом!». Ігри проводилися на березі мальовничого гірського озера Іссик-Куль. В рамках ВІК-2018 також було організовано в гірській ущелині Кирчин барвисте і самобутнє етномістечко кочових народів, де проводилися не лише спортивні змагання, але і показано побут і культура кочівників, а також проведений етнокультурний фестиваль "Всесвіт кочівників".

Вперше Всесвітні ігри кочівників пройшли в 2014 році і сталі незабутнім, яскравим явищем в спортивному і культурному житті країни. ВІК були організовані перш за все з метою збереження історичної культурної спадщини і різноманіття етносів і народів світу в епоху глобалізації, а також виведення на міжнародну арену різних видів етноспорту і традиційних ігор.