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Юліус Фучик, чехословацький журналіст, літературний і театральний критик, публіцист, громадський діяч

Канада незмінно підтримує територіальну цілісність та народ України, - міністр

8 вересня, 2018 - 10:36
Фото: nationalobserver.com

Україна може розраховувати на непохитну підтримку Канади.

Про це заявила міністр науки та спорту Канади Крісті Данкан у День канадсько-української спадщини, передає Укрінформ.

“Ми незмінно підтримуємо народ України та територіальну цілісність України, а також радо продовжуватимемо працювати із українськими колегами над розбудовою партнерства й дружби”, - сказала Данкан.

Вона наголосила, що українські іммігранти “багато зробили і продовжують робити в усіх аспектах канадського суспільства, економічного та політичного життя”.

“Українці зіграли ключову роль у канадській демократії і ми вдячні за це”, - зазначила міністр.

Данкан також нагадала, що Канада є “одним із найбільших союзників та донорів міжнародної допомоги для України”.

“Ми неухильно дотримуємося своїх зобов’язань перед народом України”, - наголосила вона.

Окрім цього, міністр подякувала Україні “за її відданість міцному й тривалому партнерству та дружбі” й привітала із відкриття нового Генконсульства у Едмонтоні.

Нагадаємо, канадська провінція Альберта цього року вдруге святкує День українсько-канадської спадщини. Рішення про оголошення цього свята було одноголосно ухвалено під час засідання провінційного парламенту позаминулого року. Зазначимо, що нині українське коріння має близько 10% населення Альберти.

Додамо також, що День української спадщини відзначається 7 вересня і в найбільш населеній провінції Канади – Онтаріо.

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