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Юліус Фучик, чехословацький журналіст, літературний і театральний критик, публіцист, громадський діяч

КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу

8 вересня, 2018 - 17:00
Фото НПУ

У суботу, 8 березня, після завершення реконструкції за рішенням командувача Об’єднаних сил відновив свою єдиний на в Луганській області контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

Зазначається, що на КПП тепер збільшено кількість автоматизованих робочих місць з перевірки документів та штат підрозділу, що забезпечує пропускні операції. Планується, що "Станиця Луганська" буде щодобово забезпечувати перетин лінії розмежування для 10-12 тис. громадян.

Забезпечувати громадський порядок на КПВВ щодобово будуть співробітники Станично-Луганського відділу поліції разом з бійцями батальйону "Луганськ-1".

Нагадаємо, як повідомили раніше у штабі операції Об'єднаних сил,у Луганській області існує облаштований та готовий до роботи КПВВ "Золоте", який би значно розвантажив "Станицю Луганську". З 2 по 7 вересня КПВВ поблизу Станиці Луганській був закритий у зв'язку проведенням ремонтних робіт.

 

Джерело: День

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