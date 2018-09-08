КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу

У суботу, 8 березня, після завершення реконструкції за рішенням командувача Об’єднаних сил відновив свою єдиний на в Луганській області контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

Зазначається, що на КПП тепер збільшено кількість автоматизованих робочих місць з перевірки документів та штат підрозділу, що забезпечує пропускні операції. Планується, що "Станиця Луганська" буде щодобово забезпечувати перетин лінії розмежування для 10-12 тис. громадян.

Забезпечувати громадський порядок на КПВВ щодобово будуть співробітники Станично-Луганського відділу поліції разом з бійцями батальйону "Луганськ-1".

Нагадаємо, як повідомили раніше у штабі операції Об'єднаних сил,у Луганській області існує облаштований та готовий до роботи КПВВ "Золоте", який би значно розвантажив "Станицю Луганську". З 2 по 7 вересня КПВВ поблизу Станиці Луганській був закритий у зв'язку проведенням ремонтних робіт.