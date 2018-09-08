Міжнародний ПЕН-центр закликав звільнити Сенцова та інших українських політв’язнів у РФ

Міжнародний ПЕН-центр закликав звільнити українського режисера Олега Сенцова й інших ув’язнених, які «опинилися за ґратами винятково через мирне висловлення власної думки й за правозахисну діяльність».

Про це йдеться у зверненні, яке підписав виконавчий директор ПЕН-центру Карлес Торнер, передає Радіо Свобода.

Міжнародний ПЕН-центр також згадує у зверненні російського режисера Кирила Серебренникова, якого звинувачують у розкраданнях бюджетних коштів, і главу карельського «Меморіалу» Юрія Дмитрієва, заарештованого у справі про насильницькі дії сексуального характеру щодо прийомної дочки. Обидва звинувачення відкидають.

Звернення ПЕН-центру було адресоване учасникам Міжнародного конгресу перекладачів, який відкрився 7 вересня. Водночас директор Інституту перекладу Євген Резниченко відмовився читати лист на відкритті Конгресу. За його словами, це не привітання, а відозва, для якої є більш підходящі місця, наприклад, Червона площа в Москві, повідомили російській редакції Радіо Свобода в Асоціації «Вільне слово».

Заступник керівника Росдруку Володимира Григор'єва, який виступав після Резніченка, повідомив, що не вважає за потрібне щось приховувати, і запропонував Інституту перекладу роздати копії тексту учасникам Конгресу.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він тримає голодування, вимагаючи звільнити з російських тюрем українських політв’язнів.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

28 серпня кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру висунув колишній президент Польщі, засновник профспілки «Солідарність» і лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса.

Окрім того, Європейський парламент може номінувати Сенцова на премію “За свободу думки” Сахарова. Ця премія була заснована Європарламентом в 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод.

Крім того Лозниця підтримав Сенцова на Венеціанському кінофестивалі.

Раніше повідомлялося, що мер Парижа Анн Ідальго на наступній сесії міської ради запропонує присвоїти Сенцову звання почесного парижанина.

Повідомлялося також, що Сенцов знову відмовився від госпіталізації.