Могеріні від імені ЄС засудила поселенську політику Ізраїлю

Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні від імені Євросоюзу закликала ізраїльську владу переглянути своє рішення про знесення району Хан аль-Ахмара.

Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС, поширеній в п'ятницю в Брюсселі в зв'язку з тим, що Верховний суд Ізраїлю відхилив клопотання жителів Хан аль-Ахмара і дозволив ізраїльській владі продовжувати знесення, передає Інтерфакс-Україна.

"Як неодноразово підкреслювалося, наслідки знесення цього району і переміщення його жителів, в тому числі дітей, проти їх волі, будуть дуже серйозними, будуть суттєво загрожувати життєздатності рішення через співіснування двох держав і підірвуть перспективи миру", - йдеться в заяві.

Ф.Могеріні нагадала, що Європейський союз і його держави-члени "неодноразово заявляли про свою давню позицію щодо поселенської політики Ізраїлю, незаконної згідно з міжнародним правом", і про такі заходи, як знесення палестинських кварталів і можливі насильницькі переміщення населення.

Глава європейської дипломатії підкреслила, що "район Хан аль-Ахмар знаходиться в чутливому місці в зоні С, що має стратегічне значення для збереження безперервності майбутнього палестинської держави".

У травні цього року Верховний суд Ізраїлю схвалив знесення села бедуїнів в палестинській громаді Хан аль-Ахмар, яка знаходиться на Західному березі між Єрусалимом і поселенням Маале-Адумім.

В Ізраїлі вважають, що поселення було зведено незаконно. За даними ООН, в поселенні проживає близько 180 чоловік. Ізраїльська сторона запропонувала їм нове місце для створення поселення. Однак ті заявили, що запропоноване місце їм не підходить.

У липні в Європейській зовнішньополітичній службі (ЄВС) заявили, що знесення палестинської громади Хан аль-Ахмара в зоні С на окупованому Західному березі річки Йордан підриває плани співіснування держав Ізраїль і Палестина.