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Юліус Фучик, чехословацький журналіст, літературний і театральний критик, публіцист, громадський діяч

МЗС планує звернутися до ОЗХЗ через хімвикиди в окупованому Криму

8 вересня, 2018 - 19:28
Фото twitter.com-UN

Міністерство закордонних справ України збирається спрямувати звернення до міжнародної Організації із заборони хімічної зброї у зв'язку з ситуацією із викидом отруйних речовин на півночі окупованого Криму. Про це заявила речниця МЗС Мар'яна Беца в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Ми звичайно засуджуємо всі ці дії, і нам потрібно для передачі в Організацію із заборони хімічної зброї повний пакет документів. Ми збираємо з усіх причетних, компетентних органів всю інформацію, всі матеріали, всі докази. Нам потрібна експертна оцінка наших відомств, і як тільки ми отримаємо їх, я думаю, це буде найближчим часом, ми одразу передамо це в Організацію із заборони хімічної зброї", - заявила Беца.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення отруйними речовинами повітря над північною частиною півострова.

Джерело: УНН

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