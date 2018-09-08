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Юліус Фучик, чехословацький журналіст, літературний і театральний критик, публіцист, громадський діяч

На Філіппінах стався потужний землетрус

8 вересня, 2018 - 13:25
Фото: Reuters

У районі другого за розміром на Філіппінах острова Мінданао стався потужний землетрус магнітудою 6,4.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 6,4 стався в південній частині Філіппін у суботу", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр землетрус залягав на глибині 10 км.

Інформації про постраждалих або пошкодження будівель від землетрусу поки не було.

Як повідомлялося раніше, у суботу у провінції Юньнань у Китаї стався землетрус магнітудою майже 6 балів.

Джерело: День

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