Обама візьме участь у виборчій кампанії на підтримку кандидатів від Демократичної партії

Колишній президент США Барак Обама оголосив, що він повертається у велику політику: c 7 вересня він братиме участь в передвиборних кампаніях на підтримку кандидатів від Демократичної партії.

Про це повідомляє Голос Америки.

Обама практично припинив політичну діяльність після відходу з поста президента в січні 2017 року. Проте, 7 вересня він планує виступити перед виборцями в Іллінойсськом університеті в Урбані-Шампейн. Цей виступ - перший в серії заходів колишнього президента на підтримку кандидатів від Демократичної партії напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Голосування відбудеться в листопаді.

Після виступу в Іллінойсі Барак Обама відвідає політичний захід на півдні Каліфорнії, де він планує підтримати сімох кандидатів від демократів у Палату представників Конгресу США. Всі вони балотуються в округах, які традиційно контролювалися республіканцями. Однак два роки тому виборці в цих округах підтримали Хілларі Клінтон, кандидата від Демократичної партії під час попередніх президентських виборів.

Після цього Обаму чекають в штаті Огайо. Наступного тижня він виступить там на підтримку Річарда Кордрея, який балотується на пост губернатора штату. Кордрі в минулому був співробітником адміністрації Барака Обами.

В середині вересня екс-президент планує повернутися в Іллінойс, після чого виступить перед виборцями в Пенсільванії. Це ключовий для демократів штат. Тут вони розраховують отримати 23 місця в нижній палаті Конгресу. Це допоможе їм знову зайняти більшість місць в Палаті представників, завдяки чому демократи зможуть контролювати дії республіканської адміністрації Дональда Трампа.