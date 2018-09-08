Оновлений КПВВ "Станиця Луганська" втричі збільшив пропускні можливості

У Луганській області поблизу проведення операції об'єднаних сил в суботу, 8 вересня, відновив роботу контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" й відтепер можливості КПВВ зростуть - щодоби перетинати лінію розмежування зможуть 10-12 тисяч громадян, повідомили у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

Як зазначається, оновлений КПВВ проінспектували голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз і начальник штабу Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України генерал-майор Олег Цевельов.

"Загальна вартість ремонтно-відновлювальних робіт на цьому КПВВ становить майже 20 млн. грн. Гроші на ці потреби виділені з обласного бюджету. Наша мета полягала в створенні комфортних умов перетину лінії розмежування для людей з обмеженими можливостями, дітей, хворих, вагітних, людей старшого віку ... Завдяки збільшенню кількості робочих місць для перевірки документів скоротяться багатогодинні черги на КПВВ. А час очікування можна провести в павільйонах, пункті відпочинку, спеціально обладнаній кімнаті для потреб матері і дитини ", - повідомив Гарбуз.

Нині на контрольному пункті оновили дорожнє покриття, є пункт надання медичної допомоги, туалети, відремонтували бліндаж-укриття на 50 осіб, навіси для відвідувачів, огорожі, вагончики, місця зупинки маршрутних транспортних засобів.

Крім того, змонтовані нові модулі для проведення паспортного і фіскального контролю. Є також модуль для гуманітарних організацій, в тому числі для представництв Червоного Хреста. Всі модулі оснащені, малі архітектурні форми підключені до централізованого електро- і водопостачання, водовідведення. Крім того, тепер на пункті пропуску працюватиме пересувний модуль "Ощадбанку".

"Також на оновленому контрольному пункті збільшено кількість автоматизованих робочих місць перевірки документів і штат підрозділу, що забезпечує пропускні операції. Крім цього, для оперативного виявлення загроз терористичного характеру і своєчасної протидії протиправним діям додатково контрольний пункт обладнаний камерами відеоспостереження", - підсумували в штабі.