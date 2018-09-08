Польські митники розпочали "тихий страйк": МЗС попередило українців про черги на кордоні

Польські митники оголосили "тихий страйк" - МЗС попередило українців про можливі черги на кордоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Посольство України в Польщі.

"За інформацією Профспілкового комітету Митної служби Республіки Польща, сьогодні 7 вересня польські митники розпочали так званий "тихий страйк", що може призвести до збільшення черг і тривалості проходження митних процедур при перетині україно-польського державного кордону у автомобільних та піших пунктах пропуску", - ідеться у повідомленні.

Посольство просить подорожуючих врахувати ці обставини при плануванні подорожей до Польщі.

Прикордонники страйкують через відсутність прогресу у переговорах щодо підвищення заробітної плати та змін пенсійної системи.

В рамках "тихого страйку" прикордонники продовжують виконувати свою роботу, проте роблять це дуже скрупульозно, ретельно і повільно, внаслідок чого на кордоні можлива поява черг.