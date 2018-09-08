Порошенко привітав з Днем українського кіно та подякував Сенцову за нескореність і мужність

Президент України Петро Порошенко привітав кінематографічну громаду та всіх шанувальників екранного мистецтва з Днем українського кіно і подякував Олегу Сенцову за нескореність та мужність.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави на офіційному сайті.

"Сьогодні ми віддаємо шану корифеям вітчизняного кіномистецтва: Олександру Довженку, Сергію Параджанову, Івану Миколайчуку та іншим митцям. Їхній самобутній талант здобув Україні гідне місце у колі кінематографічних держав. Ми радіємо успіхам сучасного кіно, бачимо нове втілення традицій національного кіно, нове осмислення людини й епохи", - зазначив Порошенко.

Президент підкреслив, що Україна впевнено нарощує обсяги кіновиробництва. "Перші прокатні успіхи вітчизняних стрічок свідчать: українці люблять своє кіно і хочуть його дивитися. Велична історія нашого народу, його незборима сила духу у нинішній героїчній боротьбі проти російської агресії, за незалежність та суверенітет стали центральною темою модерного кіно. Безумовно, держава й надалі буде підтримувати цей суспільний запит", - наголосив він.

Водночас він висловив слова підтримки українському кінорежисеру Олегу Сенцову.

"Низький уклін, сердечні слова подяки та підтримки кінорежисеру Олегу Сенцову, який для всього світу став символом нескореності та мужності українців. Боротьба за звільнення Олега не припиняється ні на мить. Добра, здоров’я, благополуччя та успіхів усім!", - зауважив Порошенко.