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Президент розповів, коли підвищать зарплату військовим в зоні бойових дій

8 вересня, 2018 - 16:46
Фото АПУ

Після реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони грошове забезпечення військовослужбовців в зоні бойових дій суттєво збільшиться. Про це сьогодні у Вінниці під час зустрічі з обдарованою молоддю заявив президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Скільки снайпер отримуватиме зараз - після реалізації позавчорашнього рішення Ради нацбезпеки й оборони на фронті? 20 тисяч гривень. 10 – як солдат і 10 – доплати за участь в Операції об’єднаних сил", - сказав Порошенко.

Також він запевнив, що середня заробітна плата в Україні перевищить 10 тис. грн.

"Ми випереджаючими темпами будемо забезпечуватимемо зростання зарплат. У середньому по країні це буде більше 10 тисяч. Якщо зарплата у нас буде 12-15 тисяч... Ми ведемо до того, щоб частка заробітної плати у валовому продукті збільшувалася за рахунок зростання ефективності праці. І якщо люди получатимуть дома - і сьогодні це вже реально - 400-500-600 євро, навіщо їм їхати (за кордон)", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив підвищити грошове забезпечення українським військовим не менш, ніж на 30%.

Джерело: УНН

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