Рада має обрати новий склад ЦВК та розблокувати виборчий процес в ОТГ, - Порошенко

Верховна Рада України має обрати новий склад Центральної виборчої комісії та прийняти рішення щодо розблокування виборчого процесу в об'єднаних територіальних громадах. Про це заявив президент Петро Порошенко, йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Так, говорячи про розблокування виборів у 127 новостворених об’єднаних територіальних громадах, президент наголосив, що держава має допомогти мешканцям створених громад взяти на себе відповідальність за власну долю.

"Якщо є якісь неузгодженості в законодавстві, то Верховна Рада має негайно прийняти рішення щодо розблокування процесу", - зауважив глава держави.

За його словами, якщо для цього потрібно рішення Центральної виборчої комісії.

Він зауважив, що лише в першому читанні проголосована конституційна реформа по децентралізації.

"Але я переконаний, що ми будемо рішуче рухатись вперед, і ми маємо вже результати", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, наприкінці серпня посольства низки країн, міжнародні організації та донорські агенції закликали розв’язати усі юридичні та технічні питання задля забезпечення своєчасної організації виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах.

Нагадаємо, 16 серпня у ЦВК запевнили, що всі вибори до територіальних громад будуть призначені. Заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна заявила, що постанова ЦВК від 9 серпня полягає в тому, щоб отримати відповідні роз’яснення комітету ВР щодо застосування виборчого законодавства. "Жодного рішення про відтермінування виборів не було - про це можна було би говорити, коли були б призначені вибори на певну дату, але ж цього не було", - сказала Усенко-Чорна. Вона також наголосила, що ЦВК абсолютно обґрунтовано звернулася до профільного комітету ВР, щоб комітет реалізував свою функцію, яка закріплена за ним законом.