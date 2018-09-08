Радбез ООН під головуванням Трампа обговорить розповсюдження зброї масового ураження

8 вересня, 2018 - 09:18
На засіданні Ради Безпеки ООН, головою якого стане президент США, Дональд Трамп хоче підняти тему широкого розповсюдження зброї масового ураження.
Про це повідомила прес-служба постійного представництва США при ООН на офіційній сторінці в Twitter.
Statement on @POTUS chairing a @UN Security Council meeting: #USstrong #USUNpresidency pic.twitter.com/ZjCniszv4w
— US Mission to the UN (@USUN) 7 сентября 2018 г.
"Пыд час засідання Ради Безпеки президент зачепить тему розповсюдження зброї масового ураження, в тому числі хімічної, біологічної і ядерної зброї, а також балістичних ракет", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "поширення такої зброї загрожує занадто багатьом безневинним громадянам, на що вказують останні події".
Джерело: День