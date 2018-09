Радбез ООН під головуванням Трампа обговорить розповсюдження зброї масового ураження

На засіданні Ради Безпеки ООН, головою якого стане президент США, Дональд Трамп хоче підняти тему широкого розповсюдження зброї масового ураження.

Про це повідомила прес-служба постійного представництва США при ООН на офіційній сторінці в Twitter.

7 сентября 2018 г.

"Пыд час засідання Ради Безпеки президент зачепить тему розповсюдження зброї масового ураження, в тому числі хімічної, біологічної і ядерної зброї, а також балістичних ракет", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "поширення такої зброї загрожує занадто багатьом безневинним громадянам, на що вказують останні події".