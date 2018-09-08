РФ завдала до 60 авіаударів по сирійському Ідлібу, серед жертв є діти

Російська авіація завдала у суботу, 8 вересня, близько 60 авіаударів по сирійській провінції Ідліб, в результаті чого загинули щонайменше четверо цивільних. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням сирійську обсерваторію з прав людини, передає "Укрінформ".

"За оцінками сирійської обсерваторії з прав людини, майже 60 повітряних ударів вдарили по провінції Ідліб біля турецького кордону протягом менш ніж трьох годин", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього загинули четверо цивільних, у тому числі двоє дітей.

Мішенню атак були передусім позиції повстанців, утім, деякі з них виявилися порожніми, повідомив голова центру Рамі Абдель Рахман.

За його словами, сьогоднішні авіаудари є "найпотужнішим бомбардуванням" з 10 серпня, коли в провінції Ідліб та сусідній провінції Алеппо було вбито 53 мирних жителі, серед яких - 28 дітей.

Атака відбулася наступного дня після тристоронніх переговорів президентів Туреччини, РФ та Ірану в Тегерані. В ході зустрічі вони вирішили співпрацювати для врегулювання кризи в провінції Ідліб, хоча й не змогли подолати розбіжності.

Як повідомлялося, країни Європейського союзу в Раді Безпеки ООН закликали Російську Федерацію та Іран підтримати раніше узгоджене припинення вогню під час переговорів щодо Сирії. Відповідну заяву підписали в ніч проти п'ятниці, 7 вересня, Велика Британія та Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, а також Німеччина, Бельгія та Італія.

Нагадаємо, новий спецпредставник США по Сирії Джим Джеффрі заявив, що у США є "безліч доказів" того, що готується хіматака в Ідлібі.