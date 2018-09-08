Ровер Curiosity зняв 360-градусну панораму катаклізму на Марсі

У перших числах червня на Марсі почалася пилова буря, яка виникла в Долині Наполегливості та перекинулася на всю планету. Фахівці NASA перевели ровер Opportunity в кризовий режим через те, що його робота залежить від сонячних батарей, які не можуть працювати в умовах пилової бурі, пише Naked Science.

Поки що пошуки марсохода не увінчалися успіхом. В той же час його пізніший аналог, Curiosity, використовує радіоізотопний термоелектричний генератор (РІТЕГ), що дозволило йому зняти розвиток катаклізму.

Curiosity знаходиться на нижньому уступі хребта Віри Рубін. Там він зняв 360-градусну панораму, яка показує наслідки пилової бурі. На фото можна побачити корпус апарату, який покриває шар пилу. Також видно останню ціль ровера — область Стоер, яка названа так на честь шотландського міста, озерні відклади якого подарували знання про давнє життя на Землі.

Як повідомлялося раніше, у серпні космічне агентство NASA розпочало пошуки марсоходу Opportunity, який зник у пиловій бурі планетарного масштабу, але вони все ще безуспішні.