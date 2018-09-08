Слободян: Після хімвикиду в окупованому Криму до медиків звернувся 61 прикордонник, 5 госпіталізовано

Після хімічного викиду на заводі "Кримський Титан" в Армянську на півночі окупованого РФ Криму по медичну допомогу звернувся 61 український прикордонник, повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Наразі звернувся 61 прикордонник, з них п'ятеро госпіталізовані і проходять детальне медичне обстеження у нас в Одесі", - зазначив він в ефірі "112.Україна".

Слободян наголосив, що всім, крім вищезгаданих п'яти госпіталізованих, було надано необхідну медичну допомогу, і вони повернулися до виконання службових обов'язків.

Помічник голови Держприкордонслужби також розповів, що ситуація на адміністративному кордоні з окупованим Кримом залишається без суттєвих змін.

Зокрема, КПВВ "Каланчак" і "Чаплинка" тимчасово не працюють на в'їзд в окупований Крим, вітри продовжують дути в бік півострова, тому, за словами Слободяна, "основні ризики залишаються на цій території".

Як повідомлялося, жителі Армянська (тимчасово окупований Крим) з 24 серпня масово скаржаться в соцмережах на поганий запах у повітрі і жовтий наліт, схожий на іржу, який покриває металеві предмети. На деревах, за їхніми словами, жовтіє і передчасно опадає листя. Деякі городяни повідомляють також про першіння в горлі та висипи на шкірі.

"Влада" Криму в ніч на 4 вересня оголосила про рішення зупинити на два тижні роботу вірменської філії "Титанових інвестицій" у зв'язку з перевищенням гранично допустимої концентрації сірчистого ангідриду на півночі півострова. Крім того, в Армянську на два тижні оголосили позапланові канікули. Діти дошкільного і шкільного віку "в профілактичних цілях" у супроводі матерів були відправлені на відпочинок в кримські санаторії.

З 6 вересня контрольні пункти в'їзду/виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" (Херсонська обл., на адміністративному кордоні з окупованим Кримом) тимчасово припинили свою роботу у зв'язку з екологічною ситуацією з кримським заводом, у штатному режимі працює КПВВ "Чонгар".

7 вересня на півдні Херсонської області оголошено евакуацію у зв'язку з загрозою техногенної катастрофи і забрудненням повітря на півночі окупованого Криму.

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