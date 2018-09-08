Смоленська катастрофа: Польські слідчі завершили огляд уламків Ту-154М

Польські слідчі завершили огляд уламків Ту-154М у Смоленську, на якому у квітні 2010 року розбився президент Польщі Лех Качинський. Про це повідомляє RMF24, передає "ЄП".

П'ятниця, 7 вересня, була останнім, п'ятим днем ​​роботи польських слідчих. Вони перевіряли серед іншого структурні елементи літака, який зазнав катастрофи 10 квітня 2010 року біля Смоленська.

За інформацією Слідчого комітету Російської Федерації, роботи вони велися у співпраці з російськими слідчими. Були зроблені сферичні фотографії деталей, цікавих для польської сторони, а спеціалізоване обладнання, яке дозволило зробити ці фотографії, було надано російською стороною.

Автобус з польськими слідчими залишив аеропорт Смоленська 0 15.40 за місцевим часом.

Розпочатий у понеділок огляд частин літака проходив в рамках чергового запиту польської сторони про правову допомогу.

Літак польського президента Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Всі 96 осіб, що перебували на борту, загинули. Качинський летів на траурні заходи в Катинь, де поховані польські військовослужбовці, розстріляні НКВС СРСР в 1940 році.

Наприкінці липня Слідчий комітет РФ погодився на приїзд до Смоленської області польських прокурорів і експертів для обстеження останків польського літака Ту-154М.

Нагадаємо, у середині квітня підкомітет Міноборони Польщі опублікував технічний звіт щодо Смоленської катастрофи, в якому йдеться про те, що літак Ту-154М був зруйнований під час вибуху, а вибухи відбулися над землею.