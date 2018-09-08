США відкликають послів із Панами, Сальвадора та Домініканської республіки для консультацій щодо відносин із Тайванем

США вирішили відкликати своїх послів із Панами, Сальвадора та Домініканської республіки для проведення консультацій стосовно припинення цими країнами дипвідносин із Тайванем.

Про це заявили у Державному департаменті США, передає Reuters.

“Державний департамент відкликав послів США у Домініканській республіці та Сальвадорі, а також тимчасово повіреного у справах Панами для консультацій, пов’язаних із нещодавнім рішенням більше не визнавати Тайвань”, - йдеться у повідомленні.

У Держдепі додали, що три дипломати “зустрінуться із керівництвом уряду США для обговорення шляхів, як США можуть підтримати сильні, незалежні, демократичні інститути та економіки в Центральній Америці та Карибському басейні”.

Зазначимо, що Ель-Сальвадор розірвав відносини із Тайванем минулого місяця, Домініканська республіка - у травні, а Панама - минулого року. Тайвань тепер має офіційні відносини всього із 17 країнами, більшість із яких - малі й слаборозвинені держави.

Додамо також, що США не мають офіційних дипломатичних відносин із Тайванем, але підтримують острівну державу на міжнародній арені.

Китай вважає Тайвань частиною своєї території і часто вимагає від інших держав розірвати відносини із Тайпеєм в обмін на фінансову допомогу. Пекін ніколи не заперечував свою готовність застосувати силу для повернення контролю над Тайванем, який відділився від КНР після громадянської війни у 1949 році.