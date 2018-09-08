Трамп закликав генпрокурора почати розслідування щодо критичної статті у "The New York Times"

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю закликав Міністерство юстиції США почати розслідування щодо газети "Нью-Йорк Таймс" і знайти автора критичної редакційної статті, опублікованій у газеті, щодо аморальності і "нестабільної поведінки" Трампа та про опір, що чинить адміністрація главі Білого дому.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Генеральний прокурор Джефф Сешнс повинен провести розслідування щодо того, хто автор цього матеріалу, тому що я дійсно вважаю, що це питання національної безпеки", - заявив Трамп.

Глава Білого дому також підкреслив, що необхідно запобігти участі автора статті у майбутніх урядових консультаціях високого рівня, для яких необхідний доступ до секретних документів.

Раніше у п'ятницю на борту літака Air Force One під час польоту до Північної Дакоти він наголошував, що "урешті-решт ім'я цієї хворої особи вспливе".

Як повідомлялося, видання The New York Times опублікувало анонімну статтю під назвою "Я - частина опору в уряді Трампа". Її автор запевняє, що разом із колегами намагається зробити все, щоби Трамп не накоїв якогось лиха своєю політикою. "Багато високопоставлених чиновників в його власній адміністрації без упину працюють над тим, щоб зірвати деякі пункти його політики та його найгірших задумів", - запевняє автор статті.

Мета таких дій, за його словами, захистити й "уберегти демократичні інститути США" доти, доки Дональд Трамп не залишить посаду президента.

Сам Трамп заявив, що сумнівається в існуванні автора публікації. "Якщо ця боягузлива анонімна особа справді існує, то газета повинна негайно, заради національної безпеки, видати його/її уряду", - написав він у Twitter.

Віце-президент США Майк Пенс, державний секретар Майк Помпео і директор Національної розвідки Ден Коутс вже заперечили свою причетність до статті.