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У Британії запустили найбільшу в світі плавучу вітряну електростанцію

8 вересня, 2018 - 16:03
Фото orsted.com

В Ірландському морі в 19 км від берегів Великої Британії запустили найбільшу в світі плавучу вітряну електростанцію. Про це повідомляється на офіційному сайті данської компанії Ørsted, яка займалася запуском, передає "Новое время".

Станція складається з 87 вітрогенераторів і має потужність в 659 мегават (МВт). Зазначається, що такої потужності достатньо для того, щоб забезпечити електроенергією майже 600 тисяч британських будинків.

Для досягнення таких потужностей використовуються два типи вітрогенераторів: 40 Siemens Gamesa висотою 188 метрів, кожен з яких дозволяє генерувати 7 МВт, а також 47 генераторів MHI Vestas висотою 195 метрів, які генерують 8 МВт кожен.

Як повідомляють творці, загальна площа станції становить приблизно 20 тисяч футбольних полів (близько 145 квадратних кілометрів).

Перша в світі плавуча електростанція запрацювала в жовтні минулого року в 25 кілометрах від берегів Шотландії. Електростанція Hywind потужністю 30 МВт використовується для подачі енергії в місто Пітерхед.

Як повідомлялося раніше, 5 вересня 

Верховна Рада спростила вимоги до проведення експертизи проектів будівництва вітряних електростанцій.

 

Джерело: Новое время

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