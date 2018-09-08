У країнах ЄС з початку року зафіксували 710 випадків захворювання на лихоманку Західного Нілу

У країнах Євросоюзу з початку 2018 року зафіксовано 710 випадків захворювання на лихоманку Західного Нілу.

Про це повідомляє Європейський центр із профілактики та боротьби з захворюваннями на офіційному сайті.

"Всього у 2018 році станом на 30 серпня в країнах-членах ЄС зафіксовано 710 випадків захворювання на лихоманку Західного Нілу у людей. Найвищі показники захворюваності в Італії - 327, в Греції - 147, Румунії - 117, в Угорщині - 96, Франції - 11, Австрії - 8 і Словенія - 1 випадок", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, в період із 24 по 30 серпня 2018 року в країнах Євросоюзу зафіксовано 300 випадків захворювання на лихоманку Західного Нілу. Найбільше випадків в Італії(144). Далі - Румунія(61), Греція(41), Угорщина(38), Австрія(8), Франція(6), Хорватія(1) та Словенія(1). Також у Сербії зареєстровано 54 випадки захворювання на лихоманку Західного Нілу, в Косово - 1 випадок.

Всього за один тиждень серпня зафіксовано 24 випадки смерті від лихоманки Західного Нілу - у Румунії та Сербії померло по 6 хворих, в Італії - 7, в Греції - 5, повідомляється в публікації.

За даними ВООЗ, вірус Західного Нілу може призводити до розвитку неврологічної хвороби й смерті людей. Найбільші спалахи хвороби сталися в Ізраїлі, Греції, Румунії, Росії і США. Інфікування людини найчастіше відбувається в результаті укусів інфікованих комарів. Інфекція або протікає безсимптомно (приблизно у 80% інфікованих людей), або може призводити до розвитку лихоманки Західного Ніла. Її симптоми включають гарячковий стан, головний біль, втому і болі у тілі, нудоту, блювоту, іноді шкірний висип (на тулубі) і розпухлі лімфатичні вузли. Інкубаційний період зазвичай становить від 3 до 14 днів. Вакцини для людей не існує.