У Китаї стався землетрус магнітудою майже 6 балів

У Китаї в суботу, 8 вересня, у південно-східній провінції Юньнань стався землетрус магнітудою 5,9.

Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на Сейсмологічний центр Китаю.

"Землетрус магнітудою 5,9 стався о 10:31 суботи в повіті Моцзян міста Пуер провінції Юньнань на південному заході Китаю. Місцеві жителі відчули сильні поштовхи, багато хто вибіг на вулицю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, поштовхи також відчули і жителі висотних будинків в Куньміні, адміністративному центрі Юньнані, розташованому за 270 км від повіту Моцзян.

Згідно з даними Китайського центру сейсмологічних мереж, епіцентр землетрусу знаходився у точці з координатами 23,28 градуса північної широти і 101,53 градуса східної довготи, осередок залягав на глибині 11 км.

За інформацією сейсмологів, у даному районі сталося ще мінімум два поштовхи магнітудою більш як 4.

На даний момент інформації про руйнування, загибель і потерпілих немає.