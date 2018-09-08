У Луцьку - фестиваль національних меншин у дусі інтеркультурності

Фестиваль “Палітра культур» відбувається у рамках святкування Дня міста, а також у рамках реалізації у Луцьку Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» (ІСС), учасниками якої є 126 міст із 33 країн світу. Представники шести найбільш колоритних етносів презентують лучанам та гостям міста свою автентичну музику, пісенне надбання, танці, красу національного одягу та розмаїття страв національних кухонь. У програмі фестивалю: етнокультурне містечко, відкриття фотовиставки «Нові обличчя великого Лучеська: історії та успішні проекти переселенців», екскурсія «Луцьк у палітрі культур: від минулого до сьогодення», гутірка «Історико-культурне розмаїття сучасного Лучеська» із Оксаною Штанько, мистецькі презентації, частування традиційними стравами національних кухонь учасників,танцювальні майстер-класи, виставки та фотозони.

Оксана Штанько, кандидатка історичних наук, в.о. директора КП «Центр туристичної інформації та послуг», каже: «Фестиваль загалом покликаний розповісти про барвисту полікультурну минувшину Луцька, показати сьогодення етнічних спільнот, які здавна тут мешкали. Йтиметься також і про звичаєву культуру та традиції вимушених переселенців з Криму та Донбасу, що оселилися на Волині у зв’язку із анексією півострова та війною на Сході України. Концептуальною складовою події стане гутірка із очільниками товариств єврейської, польської, чеської, ромської культур Луцька. У розмові також візьмуть участь представники громадських організацій «Кримські татари Волині» та «Перселенці Криму та Донбасу». Модерувати розмову цьогоріч випала честь мені. Відтак говоритимемо про культурне надбання Луцька крізь призму колоритних народностей, що вони здавна населяли тутешні терени.

Не оминемо актуальної теми історичної памʼяті. Караїмів у нас практично не залишилося, не зовсім зрозуміла ситуація із майбутнім старожитньої єврейської божниці-синагоги, давня Вірменська церква нині пристосована до житлового приміщення без жодного натяку на її сакральну цінність. Торкнемося питань повсякденного життя згаданих спільнот, діяльності товариств та громадських організацій, перспектив та викликів, що постають перед ними у сучасному Луцьку.

Центр туристичної інформації та послуг доєднався до фестивалю проведенням двох заходів ‒ гутірки і екскурсії «Луцьк у палітрі культур: від минулого до сьогодення». Екскурсія розпочнеться о 17. 30 від приміщення Центру (вул. Сенаторки Левчанівської, 2). Гуляючи старими вуличками Луцька, говоритимемо про появу тут різних етнічних спільнот, особливості їхнього повсякденного побутування, взаємини із міською владою. Відвідаємо храми чи почасти забуті нині місця, де колись розташовувалися православні, римо-католицькі та іудейські святині etc. Екскурсія триватиме близько години і закінчиться біля Кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла».

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк