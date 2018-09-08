У Луцьку почали святкувати іменини міста

Цього року відзначення Дня міста вперше відбувається у вересні, бо традиційно його святкування поєднували з Днем незалежності. Але наразі міські депутати вирішили розділити ці два свята, хоча і вересень не є остаточною датою. Святкова програма, звісно, багатогранна. Від науково-пізнавальної лекції «Місто Луцьк: як починалась історія магдебурзького Луцька» - до концерту камерної музики за участі творчих колективів Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського та академічного камерного оркестру «Кантабіле» на Театральному майдані.

Відбудуться безкоштовна екскурсія Старим Луцьком, відкриття бронзового тактильного макету Луцького замку, пішохідна вулиця Лесі Українки стане «Мистецькою вулицею», діятиме галерея просто неба «Вони прославили наше місто», будуть зустрічі з відомими особистостями Луцька, відбдеться «Дмитрук Лучеськ напівмарафон 2018 (Dmytruk Luchesk Half Marathon 2018)», відкритий чемпіонат міста Луцьк з бігу по шосе, загальноміський бібліотечний краєзнавчий квест «Знайомі і не знайомі музеї міста» з циклу «Луцьк – маленька Батьківщина», урочисте закриття міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Лісова пісня», концерти і багато іншого. Сьогодні у Луцькому замку – популярне арт-шоу «Ніч у Луцькому замку». Свято міста триватиме два дні.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк