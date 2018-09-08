У Румунії зафіксовано вже 17 смертельних випадків через лихоманку Західного Нілу

За останні чотири місяці (з 2 травня по 6 вересня) в Румунії зареєстровано 166 випадків менінгіту і менінгоенцефаліту, викликаних вірусом лихоманки Західного Нилу, 17 людей померло. Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я Румунії, повідомляє "Укрінформ".

"Найбільше смертельних випадків було зареєстровано в Бухаресті (6), в повітах Ясси (3) і Олт (2), а також по одному випадку в повітах Галац, Ковасна, Констанца, Димбовиця, Долж і Телеорман", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що хвороба викликана укусами різних видів комарів, а проведення дезинфекції місцевості розповсюдження комарів ускладнено счерез проливні дощі.

У міністерстві також закликали громадян дотримуватися норми гігієни і безпеки, а також утриматися від відвідин місць скупчення комарів, зокрема, на берегах річок та інших водоймищ

Фахівці МОЗ попереджають, що єдиними переносниками вірусами залишаються комарі і птиці, хвороба не передається від людини до людини.

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