У Єгипті суд підтвердив смертні вироки для 75 людей

Кримінальний суд у столиці Єгипта Каїрі в суботу, 8 вересня, підтвердив смертні вироки для 75 осіб в числі яких лідери забороненого в країні руху "Брати-мусульмани" та прибічники колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що суд ухвалив вирок ще наприкінці липня, однак його, відповідно до законів Єгипту, було подано на розгляд великого муфтія - вищої духовної особи в країні.

Відзначається, що серед засуджених до смертної кари - лідери руху Ессам аль-Еріан і Мохаммед Бельтагі, а також проповідник Сафват Хігазі. Інші обвинувачувані, серед яких духовний лідер руху Мухаммед Баді та десятки інших, були засуджені до довічного ув'язнення. Деякі обвинувачені отримали терміни від п'яти до 15 років.

Крім того, міжнародна організація Amnesty International засудила ці вироки, назвавши судовий процес "ганебним".

Повідомляється, що справа стосується 739 обвинувачених, яким закидають вбивства та протизаконні протестні акції у 2013 році. Внаслідок заворушень загинули вісім правоохоронців. За даними правозахисників, тоді загинули також близько 800 протестувальників.

Читайте також - Дозріти до демократії...